حماس تعتقل نشطاء حراك «يسقط الغلاء»

المصدر: غزة - وكالات

استنكر مركز حقوقي، فض الأجهزة الأمنية الموالية لحركة حماس في غزة اجتماعاً لحراك «يسقط الغلاء» شمال القطاع، واعتقال المشاركين به.

وقال مركز الميزان لحقوق الإنسان، في بيان، إن قوة من الأجهزة الأمنية حاصرت، مساء الأحد، أحد المنازل في مخيم جباليا بمحافظة شمال غزة، حيث كان يتواجد فيه مجموعة من شباب حراك «يسقط الغلاء» ضمن اجتماع حول إحدى الفعاليات واعتقلت ثمانية من المشاركين فيه.

وأشار إلى أنه ينظر بـ«قلق» لتعرض الأجهزة الأمنية لاجتماعات في مكان مغلق، لافتا إلى أن قانون الاجتماعات العامة لايطلب إشعار للسلطات في حال عقد الاجتماعات في مكان مغلق.