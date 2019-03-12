مقتل عشرات الإرهابيين بمواجهات في سيناء

المصدر: القاهرة - البيان،وكالات

أعلن الجيش المصري القضاء على 46 إرهابياً في تبادل لإطلاق النار بنطاق شمال ووسط سيناء، إضافة إلى ضبط 100 آخرين.. في وقت أكد وزير الخارجية سامح شكري، أن سياسة مصر الخارجية قائمة بالأساس على التوازن، وبناء علاقات محترمة متبادلة مع شركائها التقليديين، مشدداً على أن بلاده لا تتدخل في شؤون الآخرين ولا تتآمر على أحد، داعياً المجتمع الدولي لعدم اتخاذ المعايير المزدوجة.

وقال الجيش المصري في بيان إن تبادلاً لإطلاق النار وقع في مناطق شمال ووسط سيناء مع بعض العناصر الإرهابية وتم القضاء على 46 إرهابياً وضبط 100 آخرين، كما تم تدمير والتحفظ على 17 سيارة تستخدمها العناصر الإرهابية و14 دراجة نارية بدون لوحات معدنية خلال أعمال التمشيط والمداهمة.

كما تم تدمير عدد من المخابئ والأوكار لإيواء الإرهابيين عثر بداخلهم على كميات من مواد الإعاشة، وعدد من الأسلحة والذخائر مختلفة الأعيرة ومواد شديدة الانفجار تستخدم في صناعة العبوات الناسفة في شمال ووسط سيناء. وقتل 3 جنود خلال العمليات والاشتباكات التي جرت لتدمير البؤر الإرهابية.

ودمرت القوات بحسب البيان 15 وكراً، وتجمعاً للعناصر الإرهابية، و4 عربات تستخدمها بتنفيذ عملياتها في الاتجاه الشمالي الشرقي لحدود البلاد.

في الأثناء قال وزير الخارجية سامح شكري، إن سياسة مصر الخارجية قائمة بالأساس على التوازن، وبناء علاقات محترمة متبادلة مع شركائها التقليديين، وفتح علاقات مع دول أخرى تعود بالنفع على البلدين، وتقوم العلاقات على التعريف بما يدور في مصر، وقدرتنا على تناول القضايا الإقليمية والدولية بشكل إيجابي.

وأضاف شكري في كلمته خلال اجتماع لجنة العلاقات الخارجية برئاسة النائب كريم درويش، أنه ليس في منهج مصر أن تتدخل في شؤون الآخرين، أو المؤامرة علي الآخرين أو أي شيء يحمل للجميع غير الخير، وأن الدولة المصرية واضحة تماماً في ذلك. وطالب وزير الخارجية، أن يبتعد المجتمع الدولي عن اتخاذ المعايير المزودجة، والبعد عن التعامل مع الأمور بشكل يخدم المصالح الضيقة.