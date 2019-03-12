فرنسا ترحب بقرار بوتفليقة العدول عن الترشح

المصدر: أ ف ب

رحب وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لودريان، الاثنين، بقرار الرئيس الجزائري، عبدالعزيز بوتفليقة، العدول عن الترشح لولاية رئاسية خامسة، واتخاذه إجراءات لتحديث النظام السياسي الجزائري.

وأضاف لودريان في بيان "غداة التظاهرات الكبرى التي حصلت بهدوء واحترام في كل أنحاء الجزائر، تعرب فرنسا عن أملها في أن يتم سريعا إطلاق ديناميكية جديدة من شأنها تلبية التطلعات العميقة للشعب الجزائري".

وقال وزير الخارجية الفرنسي إن "فرنسا تجدد تمسّكها بروابط الصداقة مع الجزائر وتتمنى لشعبها السلام والاستقرار والازدهار".

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