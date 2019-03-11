الجيش المصري يعلن مقتل 46 إرهابياً و 3 جنود في اشتباكات بسيناء

المصدر: (أ ف ب)

أعلن الجيش المصري في بيان الاثنين مقتل 46 ارهابياً و ثلاثة جنود خلال اشتباكات بين قواته ومسلحين في شبه جزيرة سيناء في شمال شرق البلاد.

وقال البيان الذي نشره المتحدث باسم القوات المسلحة على صفحته في موقع فيسبوك إنه تم "القضاء على 46 فردا من العناصر الإرهابية شديدة الخطورة خلال تبادل إطلاق النيران بنطاق شمال ووسط سيناء".

وأضاف أنه "نتيجة للأعمال القتالية الباسلة لقواتنا المسلحة بمناطق العمليات تم استشهاد 3 جنود أثناء الاشتباك وتطهير البؤر الارهابية".

ولم يحدد البيان تاريخ وتوقيت الاشتباكات واكتفى بالاشارة إلى أنها وقعت خلال "الفترة الماضية".