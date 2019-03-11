لغم حوثي يخطف حلم دليلة قبيل زفافها بأيام

المصدر: Ⅶ تعز - أحمد الباشا

كانت الشابة اليمنية، دليلة أحمد، البالغة من العمر 28 عاماً، على موعد مع حفل زفافها. وقبل أيام من الفرح، انقلبت حياتها رأساً على عقب بسبب لغم حوثي أنهى أحلامها البيضاء وودعت فيه الابتسامة.

بترت قدما دليلة جراء لغم أرضي زرعته ميليشيا الحوثي بالقرب من منزلهم في منطقة الشقب «صبر الموادم» شمال مدينة تعز وذلك في يونيو من 2017. كانت «دليلة» قد نزحت من المنطقة التي تعيش فيها مع أسرتها، وقبل زفافها بأيام عادت لتزور أمها التي رفضت النزوح وترك منزلها حتى لا يتمركز فيه الحوثيون، كانت على موعد مع المأساة، حيث صادفت أثناء عودتها المنزل لغم حوثي، حوّل قدماها إلى أشلاء متناثرة.

كانت تحلم «بفستانها الأبيض» ومراسم الفرح تعم منزل عائلتها، وتستعد لتبدأ حياة جديدة، إلا أن الظلام ساد حياتها لتبقى «دليلة» عاجزة قعيدة ووحيدة، وشاهدة على إجرام ميليشيا الحوثي الإيرانية.