استشهاد فلسطيني بالضفة وتوتّر في المسجد الأقصى

المصدر: رام الله، الأراضي المحتلة - وكالات

استشهد فلسطيني، فجر أمس، بعد إطلاق الاحتلال الإسرائيلي النار عليه قرب محافظة أريحا في الضفة الغربية. وذكرت وزارة الصحة في بيان أنه تم إبلاغها باستشهاد سلامة كعابنة، 22 عاماً، بعد إطلاق الاحتلال النار عليه قرب أريحا.

من ناحيتها، أقرت الشرطة الإسرائيلية بإطلاق النار على الفلسطيني، لكنها زعمت في بيان أنه اقترب بسيارته من حاجز إسرائيلي ورفض الانصياع إلى نداءات الشرطة بالتوقف فتم إطلاق النار عليه. يذكر أن طائرات الاحتلال الإسرائيلي شنت، فجراً، 3 غارات على قطاع غزة دون الإبلاغ عن إصابات.

إلى ذلك، اقتحم طاقم من سلطة الآثار الإسرائيلية، صباح أمس، باب الرحمة في المسجد الأقصى بعد ساعات من تدنيس شرطي إسرائيلي للمصلى وسط غضب فلسطيني. وقال مسؤول في دائرة الأوقاف الإسلامية، في القدس، إن طاقماً من سلطة الآثار الإسرائيلية اقتحم المصلى في الجـانب الشرقي من المسجد الأقصى.