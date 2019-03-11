أمريكي وكويتي وبحريني معتقلون في سجن إيراني يبدأون إضراباً عن الطعام

المصدر: عواصم - وكالات

كشفت حملة حقوقية مستقلة عن بدء 3 سجناء أجانب إضراباً عن الطعام بينهم أمريكي معتقل منذ الصيف الماضي، داخل سجن سيئ الصيت في مدينة مشهد الواقعة شمال إيران، اعتراضاً على غموض موقفهم قضائياً داخل محبسهم منذ عدة أشهر.

وذكرت حملة الدفاع عن السجناء السياسيين والمدنيين عبر موقعها الرسمي على شبكة الإنترنت، أن كلاً من مايكل آر وايت (أمريكي الجنسية)، وفهد عبيد الشمري (كويتي الجنسية)، وإبراهيم منصور جمعة (بحريني الجنسية) دخلوا في إضراب كامل عن الطعام منذ 4 أيام.

وأوضحت الحملة الحقوقية المستقلة أن السجناء الثلاثة طالبوا منظمات المجتمع الدولي بالتدخل بغية مساعدتهم في ظل مصاعب يتعرضون لها داخل زنزانة، تضم جناة خطرين في سجن مشهد آباد الواقع بمدينة مشهد الإيرانية.

وفي الوقت الذي لم تتضح بعد تفاصيل حول ظروف احتجاز كويتي وبحريني في سجن إيراني سيئ الصيت، يمكث الضابط السابق في البحرية الأمريكية مايكل آر وايت (46 عاماً) رهن الاعتقال منذ يوليو لدى مغادرته جواً بعد انتهاء رحلة سياحية في إيران.

وفي هذا الصدد، كشف السيناتور الجمهوري توم كاتن عن دعمه مشروع قانون جديد في الكونغرس على خلفية احتجاز أمريكيين داخل سجون إيران، مؤكداً أن التشريع المرتقب سيكون له عواقب وخيمة على الدول التي تعتقل مواطني بلاده كرهائن لديها.

واتهمت والدة الأمريكي المعتقل، سلطات طهران بتعذيب نجلها داخل محبسه على خلفية اعتقاله خلال زيارة له إلى البلاد في الصيف الماضي. ونقلت إذاعة صوت أمريكا (ناطقة بالفارسية ومقرها واشنطن) عن يونج وايت والدة مايكل آر وايت أن نجلها يعاني صحياً داخل سجنه.

وتعرض وايت الابن لضرب مبرح عدة مرات داخل السجن، بينما لم يحصل على محام للدفاع عنه بسبب نفاد أمواله، فضلاً عن مثوله أمام محكمة لمرتين لم يستطع خلالهما التعرف على الاتهامات الموجهة له بسبب عدم تحدثه باللغة الفارسية، وفقاً لوالدته.

واعتبرت يونج وايت أن وضع نجلها الصحي يزداد سوءاً بسبب تاريخه المرضي مع السرطان، حيث فقدت عائلته أثره بعد سفره في رحلة سياحية إلى طهران لزيارة صديقته الإيرانية هناك، قبل أن تعتقله سلطات محلية لدى مغادرته البلاد.

ويعد مايكل وايت أول أمريكي يعتقل داخل إيران منذ وصول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الحكم عام 2017، حيث يمكث أمريكيون آخرون رهن السجن منذ سنوات هم: باقر وسيامك نمازي (أب ونجله من أصل إيراني)، ونزار زكا (خبير تقني).