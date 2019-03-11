السفير السعودي بالمنامة يدعو المجتمع الدولي لتصنيف حزب الله كمنظمة إرهابية

المصدر: Ⅶ المنامة - البيان

أكد السفير السعودي في مملكة البحرين د.عبدالله بن عبدالملك آل الشيخ، ترحيب السعودية بتصنيف بريطانيا لحزب الله اللبناني كمنظمة إرهابية، واصفاً إياها بالخطوة بالاتجاه الصحيح. وقال آل الشيخ لــ«البيان» بأن «من الأهمية كشف وفضح ممارسات حزب الله اللبناني كأداة تخريبية مدمرة بيد النظام الإيراني، وبمسؤولية المجتمع الدولي لتصنيف الحزب، كحزب إرهابي عالمي».

وأضاف «تهتم السعودية لأن توظف كل الإمكانيات الممكنة، لمكافحة كل من غسل الأموال وتمويل الإرهاب، للحد من الجرائم المرتبطة بها، فالسعودية كانت وستظل دائماً شريكاً أساسياً في مواجهة التنظيمات الإرهابية والمتطرفة».

في الأثناء، أكد آل الشيخ ثبات دول المقاطعة على مطالبها المشروعة مع قطر، أولها وقف تمويل الحكومة القطرية للجماعات الإرهابية وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى، مبيناً بأن السعودية تنظر من بداية الأمر إلى حلحلة القضية من خلال البيت الخليجي والوساطة الكويتية.