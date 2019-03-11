14 فرنسياً متهماً بالإرهاب أمام القضاء العراقي

أعلن مجلس القضاء الأعلى في العراق، عن مثول 14 فرنسياً متهماً بالإرهاب والانتماء لعصابات داعش، أمام القضاء، بعد تسلمهم من سوريا.

وذكرت صحيفة القضاء الصادرة عن المجلس، أن «محكمة تحقيق الكرخ المختصة بقضايا الإرهاب أجرت التحقيقات معهم وفقاً لقانون مكافحة الإرهاب العراقي»، لافتة إلى أن «من بينهم متهماً كان جندياً في الجيش الفرنسي، خدم في أفغانستان عام 2009».

وأضافت أن «المتهمين يحملون الجنسية الفرنسية، وبعضهم من أصول عربية، وتلقوا التدريبات في سوريا عند انخراطهم في صفوف داعش بحسب اعترافاتهم». وأوضحت أن «السلطات العراقية تسلمت المتهمين بعد متابعة وجهود من قبل جهاز المخابرات الوطني العراقي وقاضي التحقيق المختص بنظر قضايا الجهاز». بغداد - البيان