السفير الجزائري لدى الإمارات: بوتفليقة التزم بتسليم المشعل للأجيال القادمة

المصدر: البيان الالكتروني

أكد السفير الجزائري لدى الإمارات صالح عطية في حوار خص به "البيان" ينشر في عدد اليوم الاثنين، أن التظاهرات السلمية في الجزائر سلوك مرده إلى ثقافة الوعي الموجودة لدى المواطن الجزائري بضرورة الحفاظ على نعمة الأمن والاستقرار التي تتمتع بهما البلاد حالياً، مشيراً إلى أن خارطة الطريق التي أعلن عنها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة تعتبر تأكيداً على إصغائه بكل إخلاص لأصوات المواطنين، حيث التزم في حال تجديد الثقة له بتسليم المشعل للأجيال المقبلة.

وأضاف السفير الجزائري أن الندوة الوطنية تعد فرصة تاريخية أمام القوى الحيّة للمجتمع المدني لوضع اليد في اليد لتحقيق مستقبل زاهر للجزائر في مستوى تطلعات أبنائها.