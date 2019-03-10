طائرات مسيّرة تعرقل الملاحة الجوية في طرابلس

تعطلت حركة الملاحة الجوية في العاصمة الليبية لفترات وجيزة بين يومي الثلاثاء والسبت جراء تحليق طائرات مسيّرة حول المطار الوحيد في الخدمة في طرابلس، وفق ما أفادت مصادر ملاحية الأحد.
وأفاد بيان صادر عن المطار أن الرحلات توقفت السبت لثلاث ساعات على الأقل بسبب تحليق طائرة بدون طيار في أجواء مطار معيتيقة الدولي.
وأفاد البيان أن الطائرة المسيّرة "تشكل خطرا على الطائرات المدنية القادمة والمغادرة من المطار"، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء الفرنسية.
وقال مصدر في المطار طلب عدم الكشف عن هويته إن حركة الملاحة توقفت لعدة ساعات يومي الثلاثاء والأربعاء للسبب ذاته.
وكان مطار معيتيقة قاعدة عسكرية لكنه تحول إلى مطار مدني منذ تعرض المطار الدولي الرئيسي في العاصمة لأضرار جسيمة نتيجة القتال بين الفصائل المسلحة المتحاربة عام 2014.
وشركات الطيران الليبية هي الوحيدة التي تعمل في البلاد وتسيِّر عدداً قليلا من الرحلات وخصوصا إلى تونس وتركيا.
وتُمنع شركات الطيران الليبية من دخول المجال الجوي الأوروبي "لأسباب أمنية".