طائرات مسيّرة تعرقل الملاحة الجوية في طرابلس

المصدر: البيان الإلكتروني

وقال مصدر في المطار طلب عدم الكشف عن هويته إن حركة الملاحة توقفت لعدة ساعات يومي الثلاثاء والأربعاء للسبب ذاته.

وكان مطار معيتيقة قاعدة عسكرية لكنه تحول إلى مطار مدني منذ تعرض المطار الدولي الرئيسي في العاصمة لأضرار جسيمة نتيجة القتال بين الفصائل المسلحة المتحاربة عام 2014.

وشركات الطيران الليبية هي الوحيدة التي تعمل في البلاد وتسيِّر عدداً قليلا من الرحلات وخصوصا إلى تونس وتركيا.

وتُمنع شركات الطيران الليبية من دخول المجال الجوي الأوروبي "لأسباب أمنية".