«الهلال» توزع 25 قارب صيد على أسر الشهداء وذوي الاحتياجات في عدن

المصدر: ■ عدن ـ سبأنت

وزعت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي أمس 25 قارب صيد لأسر الشهداء وذوي الاحتياجات الخاصة بمديرية البريقة بمحافظة عدن ضمن مشروع ألف باب رزق خلال عام زايد.

وخلال مراسم تسليم القوارب أشاد رئيس الهيئة العامة للمصائد السمكية في عدن، أبين، لحج، ناصر النسي، بدور الإمارات في دعمها للصيادين من أسر الشهداء وذوي الاحتياجات الخاصة وتحسين إنتاجهم من الاصطياد بعدما تضررت قواربهم ومصادر عيشهم في الحرب التي شهدتها مناطقهم الساحلية.

من جانبه أكد مدير مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل أيوب أبوبكر أن تسليم 25 قارب صيد للصادين من أسر الشهداء وذوي الاحتياجات الخاصة سيساهم في التخفيف من معاناتهم وتوفير سبل عيش لهم في ظل الأوضاع الصعبة التي يعيشونها.

دعم متواصل

وفي السياق أكد ممثل الهلال الأحمر الإماراتي محمد الكعبي، أن تسليم 25 قارب صيد شمل أسر الشهداء وذوي الاحتياجات الخاصة في مناطق قعوة ورأس عمران وفقم والحسوة بمديرية البريقة بعدن، مشيراً أنه سيتم خلال الشهر المقبل تسليم 25 قارب صيد آخر لأسر الشهداء وذوي الاحتياجات الخاصة بمنطقة الخيسة بعدن والذي شمل أيضاً افتتاح سوقي السمك والخضروات والفواكه بمديرية المنصورة.