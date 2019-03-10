تفجير انتحاري

استهدف انتحاري يقود سيارة مفخخة، أمس، دورية للتحالف الدولي بقيادة أمريكية والقوات الكردية في منبج، ما تسبب بإصابة مقاتلين كرديين بجروح، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان. وقال مدير المرصد رامي عبدالرحمن، إن انتحارياً يقود سيارة مفخخة استهدف دورية مؤلفة من عربة مصفحة تابعة للتحالف، وشاحنة صغيرة تقل مقاتلين أكراداً، لدى مرورها على أطراف منبج. وتسبب التفجير بسقوط جريحين من القوات الكردية المرافقة لقوات التحالف، وتبنّى داعش الهجوم.

وفاة طفل

توفي طفل الشابة البريطانية، شميمة بيغوم، التي التحقت بتنظيم داعش في سوريا قبل سنوات وجردتها بريطانيا من جنسيتها، بعد أسابيع من ولادته في أحد مخيمات النازحين. وأكد مدير المركز الإعلامي لقوات سوريا الديمقراطية مصطفى بالي، وفاة الرضيع، من دون أن يُعطي أيّ تفاصيل عن أسباب وتاريخ الوفاة، بعدما كان نفى في تغريدة سابقة على «تويتر» خبر وفاته. ونقلت هيئة الإذاعة البريطانية عن مصادر طبية إنه توفي جراء التهاب رئوي، وهو مرض شائع بين الأطفال في مخيمات النزوح في شمال شرق سوريا، بسبب البرد ونقص الخدمات الطبية.