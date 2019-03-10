اختيار 3 مطارات ليبية للاستفادة من منحة أمريكية

المصدر: طرابلس - د.ب.أ

قال وزير المواصلات والنقل الليبي، ميلاد معتوق، إن ثلاثة مطارات ليبية هي طرابلس ومصراتة ومعيتيقة، اختيرت للاستفادة من المنحة التي خصصتها الحكومة الأمريكية لتطوير المطارات، من خلال توفير المعدات والاحتياجات الأمنية، ووضع استراتيجية لأمن المطارات وإقامة البرامج التدريبية.

ونقل موقع «أخبار ليبيا»، أمس، عن معتوق: «نستغرب حملة الانتقاد الواسعة على مذكرة التفاهم الموقعة مع شركة كولمن الدولية المتخصصة في مجال توفير حلول الأمن والدعم اللوجستي والتكنولوجي»، مشيراً إلى أنّ ليبيا تمتلك 18 مطاراً مدنياً، يعمل منها تسعة مطارات فقط، رغم وجود مطارات أخرى جاهزة للتشغيل، لكن شركات الطيران لا ترغب في فتح خطوط جديدة لغياب الجدوى الاقتصادي بسبب الظرف الأمني.

وأعلنت أن مكتب مكافحة الإرهاب ومكافحة التطرف العنيف، منحها عقداً لتوفير الأمن في ثلاثة مطارات ليبية.

وأعلنت شركة «كولمن الدولية»، الشركة الرائدة في مجال توفير حلول الأمن والدعم اللوجستي والتكنولوجيا في أكثر من 100 دولة في ست قارات، أنها حصلت على منحة من وزارة الخارجية ومكتب مكافحة الإرهاب ومكافحة التطرف العنيف لتنفيذ برنامج مطارات ليبيا وأمن الطيران.