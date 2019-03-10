الأمم المتحدة: 3.3 ملايين امرأة في العراق يحتجن إلى مساعدات إنسانية

المصدر: بغداد - البيان

كشفت ممثلية هيئة الأمم المتحدة للمرأة في العراق أن عدد النساء والفتيات اللاتي يحتجن إلى مساعدات إنسانية خلال 2019 في أنحاء العراق يقدر بنحو 3.3 ملايين امرأة. وأكّد بيان مشترك لصندوق الأمم المتحدة للسكان وهيئة الأمم المتحدة للمرأة في العراق أن 3.3 ملايين امرأة في العراق بحاجة إلى مساعدة إنسانية، داعياً الحكومتين العراقية وإقليم كردستان إلى الاستثمار الجدّي في إمكانات النساء في العراق لتعزيز اقتصاد البلاد وتنمية المجتمع.

وشدد البيان على التزامهما بالعمل نحو تعزيز المساواة بين الرجل والمرأة وتمكين النساء في مجال الحماية الاجتماعية، وتسهيل وصولهن إلى الخدمات العامة في العراق لرفع مستوى معيشتهن وتحسن نوعية حياة اليافعين والشباب من خلال الحراك السكاني وحقوق الإنسان. وذكر البيان المشترك للصندوق والهيئة أن النساء في العراق وحول العالم لهن الحق بالعيش بكرامة وحرية من دون أي تمييز، فالمساواة بين الرجل والمرأة حق من حقوق الإنسان ولها دور مركزي ورئيس في التنمية المستدامة وتحقيق السلام وحفظ الأمن.

وأشار البيان إلى أنّ النساء في العراق عانين مآسي كثيرة نتيجة النزوح المستمر، كما عانين الصدمات النفسية وأشكال العنف المختلفة بسبب الأزمة المزمنة التي أثرت سلباً في قدرتهن على بناء مستقبل أفضل لأنفسهن وعائلاتهن ومجتمعاتهن.

وأردف البيان: «على الرغم من أن الحكومتين العراقية وإقليم كردستان العراق اتخذتا خطوات كبيرة ومهمة لدعم حقوق النساء، ما زالت الحاجة قائمة إلى إعطاء النساء والفتيات الفرصة للمشاركة بصورة فاعلة في وضع السياسات وإجراء التغييرات».