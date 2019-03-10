دبلوماسي أمريكي: قطر ألعوبة في يد إيران

المصدر: واشنطن - وكالات

وصف السفير الأمريكي السابق آدم إيرلي قطر بـ«ألعوبة» النظام الإيراني، محذراً نظام الدوحة من السماح لطهران بشق وحدة الصف العربي.

وأضاف إيرلي الذي عمل سابقاً سفيراً للولايات المتحدة الأمريكية في البحرين، أن جميع الدول العربية تعرف جيداً أن النظام الإيراني نظام إمبريالي يسعى لتوسيع نفوذه العسكري والثقافي والسياسي، عن طريق استخدام الثقافة والقوة العسكرية.

ونقل موقع «العين الإخبارية» عن إيرلي، تأكيداته، بأن الجميع يعرف أن النظام الإيراني نظام متوحش، والتاريخ أثبت أن سياسة الاقتراب منه سياسة فاشلة، وسوف تعاني منه قطر في المستقبل.

وقال إيرلي، إن «إيران تسعى إلى توسيع نفوذها في دول خليجية، وهو ما تتصدى له الولايات المتحدة الأمريكية، ويجب ألا تسهل قطر مهمة نظام ولاية الفقيه».