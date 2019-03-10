التحالف ينفذ ثامن إنزال لحجور

المصدر: ■ عدن - البيان، وكالات

تمكنت قوات الجيش اليمني من تطويق ميليشيا الحوثي الإيرانية في ثلاث مناطق بجبهة رازح في صعدة، بينما نفذت قوات التحالف العربي ثامن عملية إنزال لقبائل حجور في محافظة حجة شمال غربي البلاد.

وذكر موقع وزارة الدفاع اليمنية أن وحدات من اللواء السابع أحكمت الخناق على الميليشيا الحوثية المدعومة من إيران المتمركزة في قرى «شعبان وغُمار ومعتق العتم» التابعة لمديرية رازح.

وأضاف الموقع أن «الجيش الوطني قصف مواقع لميليشيا الحوثي في جبل بني معين وآل علي، أدى إلى تدمير ثلاثة مدافع بالكامل بينما سقط قتلى وجرحى من عناصرها الموجودين في الأماكن المستهدفة».

وتزامنت المعارك مع تمكن الفرق الهندسية لنزع الألغام من تطهير منطقة «مسن القد» من الألغام والعبوات الناسفة التي زرعتها الميليشيا الحوثية المدعومة من إيران وانتشال 115 عبوة ناسفة ولغماً.

وفي محافظة حجة، نفذت قوات التحالف العربي ثامن عملية إنزال لقبائل حجور التي تخوض معارك عنيفة ضد ميليشيا الحوثي الانقلابية.

وذكرت مصادر قبلية لـــ«البيان» أن مقاتلات التحالف نفذت امس عملية إنزال جديدة للأسلحة والذخائر لمقاتلي قبائل حجور التي تخوض مواجهات عنيفة مع الميليشيا في مشارف منطقة العبيسة التي دخلتها الميليشيا وقامت بتنفيذ عملية إعدام ميدانية لعدد من الأشخاص كما أقدمت على تفجير أكثر من عشرة منازل في المنطقة لمعارضين لهذه الميليشيا، ووفقاً لهذه المصادر فإن قبائل حجور تمكنت من استعادة عدد من المرتفعات القريبة من المنطقة التي دخلت إليها الميليشيا وأن معارك عنيفة تدور بين الجانبين فيما ساندت مقاتلات التحالف القبائل واستهدفت تجمعات للميليشيات في أطراف مديرية كشر.