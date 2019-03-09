رئيس الأركان يشهد ختام تمرين "درع الجزيرة المشترك 10" بالسعودية

المصدر: وام

شهد معالي الفريق الركن حمد محمد ثاني الرميثي رئيس أركان القوات المسلحة اليوم ختام تمرين "درع الجزيرة المشترك 10" بحضور الفريق أول الركن فياض بن حامد الرويلي رئيس رئاسة هيئة الأركان العامة بالسعودية وقادة الأركان بدول مجلس التعاون الخليجي والملاحق العسكرية بالمملكة وعدد من المسؤولين، بمشاركة القوات المسلحة والقطاعات الأمنية السعودية ..بالإضافة إلى قوات دول مجلس التعاون الخليجي ممثلة بالقوات البرية والبحرية والجوية وذلك بميدان صامت بالجبيل.

وأوضح قائد قوة الواجب المشتركة اللواء الركن عبدالله بن سعيد القحطاني في كلمة له خلال الحفل أن تمرين "درع الجزيرة المشترك 10" يأتي في إطار التعاون المشترك بين دول مجلس التعاون الخليجي على الأصعدة كافة ومنها التعاون العسكري المتكامل في جميع مراحله من تخطيط وإعداد وتنفيذ وتبادل الخبرات لرفع مستوى الاستعداد والجاهزية العسكرية ورفع قدرات وكفاءة القوات المشاركة ضد أي تهديد معادٍ يهدد أمن وسلامة أوطان المجلس ومصالحها الحيوية والاقتصادية، مشيراً إلى أن هذا التمرين أقيم في بيئة عملياتية مناسبة لكل العمليات والفرضيات ومستجيبة لكل الفرضيات.

وقدّم اللواء الركن القحطاني شكره لرئيس رئاسة هيئة الأركان العامة بالسعودية وقادة الأركان بالمجلس لحضورهم لتمرين الختامي.

بعد ذلك تم تقديم عرض مرئي لفعاليات التمرين المنفذة التي تهدف إلى تعزيز التعاون المشترك، وتبادل الخبرات بين القوات السعودية وقوات دول مجلس التعاون الخليجي لرفع المستوى التدريبي لجميع القوات المسلحة المشتركة.

عقب ذلك شاهد قادة الأركان المشاركون من دول مجلس التعاون الخليجي عرضاً حياً عن المرحلة الرابعة والأخيرة بالذخيرة الحية والدفاع الساحلي وتطهير القرى وتأمينها والقفز الحر وتنفيذ عمليات الحرب النظامية والإبرار البحري والهجوم بالنيران، بعدد من الآليات الجوية والبرية والبحرية من دول مجلس التعاون الخليجي، في عمليات حية مماثلة لمواجهة عدو حقيقي خلال تنفيذ التمرين الختامي.