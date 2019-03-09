مساعدات المانحون الدوليون للمتضررين في سوريا تجاوزت 40 %

المصدر: بروكسل - د.ب.أ

أعلن الاتحاد الأوروبي، أمس، أنّ المساعدات التي قدمها المانحون الدوليون للمدنيين المتضررين جراء الحرب في سوريا تجاوزت تعهدات العام الماضي بنحو 40 في المئة.

وتعهدت الدول المانحة والمؤسسات الدولية العام الماضي، بتقديم 4.3 مليارات دولار من أجل المساعدات وبرامج الاستقرار خلال 2018، كما تعهدوا بتقديم 3.5 مليارات دولار بين 2019 إلى 2021، فضلاً عن 21.2 مليار دولار في شكل قروض من 2018 وحتى 2020. وذكر الاتحاد الأوروبي أنه منذ ذلك الحين وصل حجم المساعدات إلى 6 مليارات دولار، أي أنها تجاوزت التعهدات بنحو 40 في المئة.

ويأتي الإعلان قبيل المؤتمر الدولي حول سوريا الأسبوع المقبل في بروكسل، والذي سيركز على المساعدات الإنسانية والاستقرار الإقليمي وجهود التوصل لحل سياسي.