القوات الشرعية على بعد أقل من 30 كيلومتراً من محافظة صعدة

المصدر: عدن - البيان

قال محافظُ محافظة صعدة اللواء هادي الوائلي إن قوات الجيش الوطني أصبحت على بعد أقل من 30 كيلومتراً فقط من مركز محافظة صعدة.

بعد أن تقدمت في جبهة الصفراء بعد معارك عنيفة مع ميليشيا الحوثي الانقلابية، وذلك مكّنها من الاقتراب من مركز المحافظة. وخلال ترؤسه اجتماعاً للجنة الأمنية في المحافظة، شدّد الوايلي على تعزيز التواجد الأمني في المناطق المحررة بالمحافظة لضمان إعادة تفعيل مؤسسات الدولة ورفع الجاهزية والاستعداد للوحدات الأمنية لتأمين المناطق المحررة، وإعادة الانتشار فيها.

وتشهد ثمان مديريات من محافظة صعدة معارك عنيفة مع الميليشيا الحوثية حقق خلالها الجيش الوطني تقدما واسعا وصل خلالها الى مشارف منطقة مران مسقط راس زعيم الميليشيا كما سيطر خلالها على المنافذ البرية مع المملكة العربية السعودية والطرق البرية الدولية الرابطة بين اليمن والمملكة .