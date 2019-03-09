تقرير حقوقي يعرّي جرائم الحوثيين في تعز

المصدر: جنيف - وكالات

كشف مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان، توثيق آلاف الانتهاكات والجرائم التي ارتكبتها ميليشيا الحوثي الموالية لطهران في تعز منذ بدء الأزمة.

وسلط التقرير المعنون بـ«تعز.. الحصار الأطول في التاريخ»، الضوء على حصار ميليشيا الحوثي للمدينة خلال 1441 يوماً حتى نهاية يناير الماضي، وهو أطول حصار في تاريخ الحروب ما زال مستمراً.

وبحسب التقرير الذي نوقش على هامش الدورة الـ40 لمجلس حقوق الإنسان في جنيف، فقد استطاع الفريق الميداني للمركز توثيق نحو 27607 انتهاكات، فيما وصل عدد القتلى إلى نحو 3279 مدنياً؛ بينهم 714 طفلاً و402 امرأة. وتحتل تعز صدارة الأرقام في عدد الجرحى باليمن.