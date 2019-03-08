الاحتلال يعتقل 19 فلسطينياً في الضفة وغزة

المصدر: وام

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم حملة اعتقالات ومداهمات واقتحامات طالت مناطق متفرقة بالضفة الغربية والقدس المحتلة.

وقالت مصادر فلسطينية إن جيش الاحتلال اعتقل 15 فلسطينيا و أحالهم إلى التحقيق بتهم مقاومة الاحتلال ومهاجمة المستوطنين في مناطق الضفة .. فيما اعتقلت بحرية الاحتلال أربعة صيادين فلسطينيين ببحر السودانية شمال غرب قطاع غزة.

وأوضح زكريا بكر منسق اتحاد لجان الصيادين أن زوارق الاحتلال الحربية قامت بمحاصرة قارب صيد و إطلاق نار تجاهه وإجبرت الصيادين على خلع ملابسهم والنزول بالماء.. منوها إلى أن جنود الاحتلال قاموا بتقييد الصيادين على متن القارب الحربي ومن ثم سحب قاربهم تجاه ميناء أسدود شمال قطاع غزة .



