الجبير ينقل رسالة خادم الحرمين إلى خان

المصدر: إسلام آباد - وكالات

بحث وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية عادل الجبير، الذي وصل إلى إسلام أباد أمس، مع رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، العلاقات الثنائية بين الدولتين والتوترات بين إسلام أباد ونيودلهي، وفقاً لما ذكرته مصادر سياسية لقناة «جيو نيوز» الإخبارية.

وأضافت المصادر أن الجبير نقل لخان رسائل خاصة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ووليّ العهد محمد بن سلمان.

وفي وقت سابق، التقى الجبير وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي، حيث تمت مناقشة التوترات مع الهند والأمن الإقليمي والعلاقات الثنائية.

وقال قريشي: «إننا نرحّب بالعرض الذي قدمه وليّ العهد السعودي للتوسط بين باكستان والهند».

ووصل الجبير في وقت سابق إلى إسلام أباد في زيارة تستغرق يوماً واحداً.

في غضون ذلك، أعلنت الحكومة الباكستانية، أمس، شن حملة هي الأقوى منذ سنوات ضد الجماعات المتطرفة والمدارس الدينية التي تديرها، بعد أيام من توتر شديد مع الجارة الهند، وأثار مخاوف من اندلاع حرب.