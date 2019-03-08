البشير: عازمون على إنهاء الاحتجاجات

المصدر: الخرطوم-وكالات

أكد الرئيس السوداني عمر البشير، أمس، اعتزام بلاده على مضاعفة جهود التواصل والحوار مع كل القوى السياسية لإنهاء الاحتجاجات وتحقيق الاستقرار السياسي والسلام في المرحلة المقبلة.

جاء ذلك خلال رئاسة البشير اجتماع لجنة «القوى السياسية لمعالجة الأزمة»، الذي عقد في بيت الضيافة بالخرطوم، وبحث مجمل الأوضاع في البلاد بالتركيز على حالة الطوارئ ودواعي إعلانها.

وأقر الاجتماع ضرورة إطلاق سراح الناشطين والمعتقلين السياسيين الذين جرى توقيفهم خلال الاحتجاجات الشعبية التي تشهدها البلاد، من أجل تهيئة المناخ لإدارة حوار مع قوى المعارضة. ونزل العديد من السودانيين وبينهم كثير من النساء مجدداً إلى شوارع العاصمة السودانية الخرطوم أمس احتجاجاً على حالة الطوارئ التي فرضها الرئيس عمر البشير . .