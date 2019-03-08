49

أكدت الهيئة الوطنية لمسيرات العودة، تقديرها لصمود المرأة الفلسطينية والوفاء لنضالاتها، والنصرة للأسيرات والأسرى الأبطال في سجون الاحتلال. وقالت في بيان بمناسبة يوم المرأة العالمي إنها تبارك للجماهير الفلسطينية والمرابطين في القدس والمسجد الأقصى استعادة وفتح مصلى باب الرحمة، مؤكدة أنها تقف إلى جانبهم ولن تفرط في ذرة من تراب القدس، ولن تستسلم أمام «الذين جاؤوا يسرقون منا الحياة والأمل والسكينة في الوطن».

وأكدت على استمرار مسيرات العودة وكسر الحصار، ووضعت لمسيرات الجمعة الـ 49 عنوان: «جمعة المرأة الفلسطينية» التي توافق يوم المرأة العالمي، احتفاءً وتقديراً لصمود المرأة الفلسطينية ووفاءً لنضالاتها.

وهنأت الهيئة خالدة جرار عضو المجلس التشريعي الفلسطيني والقيادية في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين بالإفراج عنها من سجون الاحتلال الصهيوني، كما هنأت الأخ المجاهد إياد أبو هاشم بالإفراج عنه بعد تعنت الجيش الذي حاول المماطلة وإبقاءه في السجن، لكنه رضخ صاغراً إثر صمود الأسرى ودعمهم.

9

يمكن أن تنمو صناعة السياحة الطبية في الهند بحلول عام 2020، لتصل إلى 9 مليارات دولار، أي بنسبة 200%، وفقاً لأرقام وزارة السياحة الهندية. وتحاول البلاد تسهيل وصول الناس لأسباب طبية، كما أنها تروّج للمرافق المتطورة والأطباء الماهرين والعلاج بتكلفة منخفضة.

وقال وزير السياحة كيه.ج.الفونز، «يمكن للهند توفير الرعاية الطبية والصحية للمعايير الدولية بتكاليف منخفضة» و«تتفوق الهند في أحدث المرافق الطبية، ومهنيي الرعاية الصحية ذوي السمعة الطيبة، ومرافق التمريض عالية الجودة والعلاجات الصحية التقليدية».

وفي عام 2015، احتلت الهند المرتبة الثالثة الأكثر شعبية للسياحة الطبية، عندما كانت الصناعة تبلغ قيمتها 3 مليارات دولار، وجلس عدد السياح الأجانب القادمين إلى البلاد بتأشيرات طبية ما يقرب من 234000 في تلك السنة.

وبحلول عام 2017، ارتفع عدد الوافدين بأكثر من الضعف ليبلغ 495.056، حسب الأرقام الحكومية.

5700

سلطت منظمة أطباء بلا حدود الضوء على تدهور أوضاع اللاجئين والمهاجرين في ليبيا. وفي تغريدة لها بموقع «تويتر» قالت المنظمة «تتلعثم فرنسا فيما يخص مصير اللاجئين والمهاجرين في ليبيا، لكنها تساعد خفر السواحل الليبي على إجبار هؤلاء الناس الضعفاء على العودة إلى مراكز الاحتجاز الخطرة والمهينة في خرق للقانون الدولي».

وفي مايو الماضي قدرت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أعداد اللاجئين وطالبي اللجوء المحتجزين بأماكن احتجاز رسمية في ليبيا بحوالي 5700 شخص بينهم 2367 شخصاً ممن تعنى بهم المفوضية.

وفي الشهر الماضي نشرت كل من منظمة «هيومان رايتس ووتش» و«منظمة العفو الدولية» تقارير تدين الظروف التي يتم فيها اعتقال اللاجئين. وقبل أسابيع كتبت نحو 50 منظمة إنسانية رئيسة، مثل «أوكسفام» و«أطباء بلا حدود»، رسالة قالت فيها: «لقد سمح قادة الاتحاد الأوروبي لأنفسهم كي يكونوا شركاء في كارثة تحدث أمام أنظارهم».

24

كشفت إدارة مخيم الزعتري للاجئين السوريين في الأردن أنها وفرت 24 مركز إخلاء كبيراً، بمعدل مركزين في كل قطاع من قطاعات المخيم الـ12، تحسباً للظروف الجوية الطارئة بسبب توقع هطول أمطار غزيرة وثلوج.

وبينت أن مراكز الإخلاء ستخصص لتوفير مأوى لكل لاجئ يتضرر مسكنه من الظروف الجوية، في انتظار إعادة تأهيل كرفانه من جديد. وقالت الإدارة في تصريح صحافي إن «مراكز الإخلاء تحتوي على كل متطلبات الحياة، من أغطية، ووسائل تدفئة، ومواد تموينية لتحضير وجبات الطعام».

ويُذكر أن الزعتري في محافظة المفرق، يضم 60 ألف لاجئ سوري، موزعين على 26 ألف كرفان.