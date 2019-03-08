الرئيس الموريتاني يفضح أكاذيب «بوق الفتنة»

المصدر: نواكشوط - وكالات

كشف الرئيس الموريتاني محمد ولد عبدالعزيز، أمس، أكاذيب قناة الجزيرة «بوق الفتنة» والذراع الإعلامية لتنظيم الحمدين في قطر، مؤكداً أن شائعاتها وفبركاتها ستنكشف في النهاية.

وقال الرئيس الموريتاني، في تصريحات صحافية خلال زيارته للحزب الحاكم، إن الزمن كفيل بكشف زيف أكاذيب الجزيرة القطرية بخصوص ادعاءات تجميد مليارات الدولارات في الخارج، موضحاً أن هذه الشائعات والفبركات ستتبخر كما هي نهايتها دائماً.

وأثارت الجزيرة، أول من أمس، مجدداً غضب وسخرية الموريتانيين، من خلال فقرتها «مرآة الصحافة» التي تعمدت فيها بث خبر مكذوب مصدره حساب مجهول على «فيسبوك»، يزعم تجميد مليارات الدولارات في الخارج، معتبرين أن ذلك يمثل سقوطاً جديداً للقناة المستمرة في عدائها لموريتانيا ومحور الاعتدال العربي.