«حماس» ترفض إجراء انتخابات تشريعية وتشترط تزامنها مع الرئاسية

أعلنت حركة حماس، أمس، تمسكها بضرورة إجراء انتخابات متزامنة للمجلس التشريعي ورئاسة السلطة الفلسطينية. وقال عضو المكتب السياسي لحماس خليل الحية، في مؤتمر صحفي بغزة عقب لقاء قيادة الحركة مع وفد من لجنة الانتخابات المركزية: «جاهزون لإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية متزامنة من الآن تشمل الضفة الغربية والقدس وغزة». وذكر الحية، أن وفد لجنة الانتخابات عرض على الحركة موقف الرئيس محمود عباس بشأن إجراء انتخابات للمجلس التشريعي فقط، وهو أمر رفضته الحركة. وبحسب الحية، فإن حماس طلبت من وفد لجنة الانتخابات نقل موقفها إلى عباس بضرورة الذهاب إلى انتخابات تشريعية ورئاسية متزامنة، على أن يتم لاحقاً الاتفاق على انتخابات للمجلس الوطني لمنظمة التحرير الفلسطينية.

من جهته، قال رئيس لجنة الانتخابات حنا ناصر، إن اللقاء مع قيادة حماس «كان إيجابياً وجرى استيضاح بعض الأفكار والإجابات بشأن إجراء الانتخابات سننقلها إلى الرئيس عباس بعد عودتنا إلى الضفة الغربية». وأعرب ناصر عن أمله في أن تتكلل الجهود بنجاح، وتتم الانتخابات بالطرق المناسبة، باعتبارها مدخلاً لإنهاء الانقسام الفلسطيني الداخلي المستمر منذ منتصف عام 2007.

يشار إلى أن عباس كان أعلن في 22 ديسمبر الماضي، أن المحكمة الدستورية الفلسطينية قررت حل المجلس التشريعي الذي تسيطر حماس على غالبية مقاعده، وإجراء انتخابات تشريعية خلال ستة أشهر. غزة - د.ب.أ