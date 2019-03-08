ولد عبدالعزيز يدعم وزير الدفاع الموريتاني للرئاسة

المصدر: نواكشوط - د.ب.أ

أعلن الرئيس الموريتاني محمد ولد عبدالعزيز، أنه يدعم بقوة ترشيح صديقه ورفيق دربه وزير الدفاع محمد ولد الغزواني للانتخابات الرئاسية المقبلة المقرر إجراؤها في يونيو القادم.

وأوضح في تصريح صحافي أدلى به في وقت متأخر من ليل الأربعاء/‏الخميس عقب زيارة لمقر الحزب الحاكم، أن «ولد الغزواني رشح نفسه للانتخابات ومن حقه ذلك، ونحن ندعمه بقوة والحكومة والحزب الحاكم يدعمونه والكثير من الشعب الموريتاني».

وكان وزير الدفاع أعلن ترشحه للانتخابات الرئاسية في الأول من مارس الحالي وحظي بدعم الحزب الحاكم. وكان الرئيس الموريتاني أعلن أنه لن يترشح لولاية ثالثة تماشياً مع أحكام الدستور التي لا تسمح له إلا بولايتين.