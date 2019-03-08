7 قتلى بانفجار قوي وسط مقديشو

المصدر: مقديشو - وكالات

قتل 7 أشخاص على الأقل وجرح 9، أمس، بانفجار سيارة مفخخة تبنته حركة الشباب ووقع في مكان قريب من القصر الرئاسي وسط مقديشو، كما ذكر مصدر أمني.

وقالت الشرطة إن الانفجار تسببت به سيارة مفخخة كانت متوقفة قرب مقهى على طول الطريق.

والمقهى قريب من نقطة تفتيش أمنية قرابة المسرح الوطني، بحسب مصادر أمنية. ووقع الانفجار في شارع مزدحم جداً وقريب من القصر الرئاسي ويحتوي العديد من المقاهي. وتبنّى تنظيم حركة الشباب التابع لتنظيم القاعدة الاعتداء.

وبعد طردهم من مقديشو عام 2011، خسر المتطرفون معاقلهم الأساسية. لكنهم حافظوا على سيطرتهم على مناطق شاسعة، حيث يقودون تمرداً وهجمات انتحارية، تستهدف العاصمة وأهدافاً حكومية وأمنية أو مدنية.