وفد أمني مصري في غزة للمرة الثانية خلال يومين

وصل وفد أمني مصري إلى قطاع غزة، أمس، للمرة الثانية خلال يومين لمتابعة وساطة القاهرة بشأن تعزيز تفاهمات التهدئة بين الفصائل الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي.

ودخل الوفد إلى غزة عبر حاجز «بيت حانون/‏إيرز» الخاضع للسيطرة الإسرائيلية، على أن يجتمع مع قيادة حركة حماس بعد مباحثات مماثلة أجرها الثلاثاء الماضي. يأتي ذلك مع استمرار الحصار الإسرائيلي المطبق على غزة منذ 2007 وخروج أهالي القطاع في مسيرات العودة المستمرة منذ عام تقريباً.

وتتوسط مصر والأمم المتحدة منذ أشهر بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل لتعزيز وقف إطلاق النار في غزة، ويتم ذلك على خلفية مسيرات العودة الشعبية المستمرة منذ 30 مارس الماضي واستشهد فيها أكثر من 260 فلسطينياً. غزة - وكالات