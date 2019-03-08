الرياض تدعو المجتمع الدولي لتصنيف حزب الله منظّمة إرهابية

المصدر: المنامة - إبراهيم النهام

أكّد السفير السعودي في مملكة البحرين د.عبدالله بن عبد الملك آل الشيخ، ترحيب المملكة العربية السعودية بتصنيف بريطانيا لحزب الله منظمةً إرهابيةً، واصفاً إياها بالخطوة بالاتجاه الصحيح.

وشدّد آل الشيخ في تصريحات لـ«البيان»، من العاصمة البحرينية المنامة، على ضرورة كشف وفضح ممارسات ميليشيات حزب الله كونه أداة تخريبية مدمرة بيد النظام الإيراني، وبمسؤولية المجتمع الدولي لتصنيف الحزب حزباً إرهابياً عالمياً.

وأضاف: «تهتم السعودية لأن توظف كل الإمكانات الممكنة، لمكافحة كل من غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، للحد من الجرائم المرتبطة بها، فالسعودية كانت وستظل دائماً شريكاً أساسياً في مواجهة التنظيمات الإرهابية والمتطرفة».

كما أكّد آل الشيخ ثبات دول المقاطعة على مطالبها المشروعة من قطر، وعلى رأسها وقف تمويل النظام القطري للجماعات الإرهابية، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى، مبيناً أنّ السعودية تنظر من بداية الأمر إلى حلحلة القضية من خلال البيت الخليجي والوساطة الكويتية.