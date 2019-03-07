الإرياني يحذر من جرائم إبادة جماعية يرتكبها الحوثيون في حجة

المصدر: البيان الالكتروني

حذّر وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني اليوم من جرائم إبادة جماعية وفظائع مروعة ترتكبها الميليشيات الحوثية الإيرانية بحق اليمنيين في قرى مديرية كشر حجور بمحافظة حجة، مشيراً إلى أن صمت العالم ومنظمات حقوق الانسان على هذه المجازر وصمة عار في جبين العالم.

وقال الإرياني في سلسلة تغريدات على حسابه في تويتر " احذر من جرائم إبادة جماعية وفظائع مروعة ترتكبها الميليشيا الحوثية الايرانية بحق المواطنين في قرى مديرية كشر حجور بمحافظة حجة. سيفيق العالم من غفلته على مأساة إنسانية كارثية هي الاكبر في اليمن تذكرنا بجرائم الإبادة الجماعية التي تعرض اليزيديين على يد تنظيم داعش الإرهابي".

وكشف أن ميليشيات الحوثي الارهابية كثفت من هجماتها على قرى المديرية وقصفت بالصواريخ الباليستية والدبابات والمدفعية ومختلف انواع الأسلحة بشكل هستيري منازل ومزارع المواطنين والمدارس والمساجد في قرى العبيسة ، مشيراً إلى أن المعلومات الميدانية تؤكد سقوط مئات المدنيين بين قتيل وجريح جراء هذا القصف البربري.

وأوضح أن هذه الجرائم تأتي في ظل حصار خانق تفرضه الميليشيا على المديرية وقطع لإمدادات الغذاء والماء والدواء وغياب كل مقومات الحياة، وموجة نزوح وتهجير داخلي هي الأكبر في تاريخ اليمن لعشرات آلاف من المواطنين الذين تركوا منازلهم ولجأوا للجبال البعيدة عن مناطق القصف الحوثي.

وأضاف أن الميليشيات الحوثية الايرانية تواصل قتل المواطنين العزل بدون رحمة وتتعمد تفخيخ البنية السياسية والاجتماعية وخلق صراعات سيدفع ثمنها اليمنيون لعقود قادمة من ثارات بين الأسر والقبائل اليمنية،في ظل صمت المجتمع الدولي والأمم المتحدةومجلس الأمن والمبعوث الخاص لليمن عن هذه الجرائم البشعة.

وتابع " صمت العالم ومنظمات حقوق الانسان على هذه المجازر الارهابية التي ترتكبها الميليشيا الحوثية منذ شهرين في حجور أمر صادم ومروع ووصمة عار في جبين العالم الذي يتغنى بالعدالة وحقوق الإنسان،ويعطي إشارة سلبية وضوء أخضر لمليشيا الحوثي لقتل والتنكيل بالمدنيين في حجور وباقي مناطق سيطرتها".