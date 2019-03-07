مقاومة حجور تحبط ثالث هجوم للحوثي

المصدر: عدن - البيان

أحبطت قبائل حجور في مديرية كشر التابعة لمحافظة حجة هجوماً جديداً للميليشيا، هو الثالث خلال أقل من أسبوع، استهدف استعادة حصن وجبل المنصورة الاستراتيجي، وشارك فيه المئات من المقاتلين.

وذكرت مصادر قبلية لـ«البيان» أن ميليشيا الحوثي شنّت هجوماً كبيراً، بهدف استعادة الحصن تحت غطاء كثيف من المدفعية والدبابات، بعد قصف بالصواريخ البالستية على منطقة العبسية، لكن قبائل حجور تمكّنت من صد الهجوم وإفشاله، وأن العشرات قُتلوا وجُرحوا خلال هذه المواجهات.

وحذّر وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، من كارثة إنسانية وانتهاكات مروّعة في حق أبناء حجور، ودعا المجتمع الدولي إلى القيام بواجبه القانوني والأخلاقي في إدانة هذه الجرائم، والضغط على الميليشيا لوقف مجازرها، والقيام بحملة إغاثة عاجلة. وسيطرت قوات الشرعية على سلسلة جبال الربعة بمحافظة الجوف، بعد معارك عنيفة خاضتها بإسناد من مقاتلات التحالف العربي ضد ميليشيا الحوثي الانقلابية.

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