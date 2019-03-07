نزع 1274 لغماً وذخيرة غير منفجرة

المصدر: دبي- البيان

أعلن مكتب مسام الإعلامي نقلاً عن مدير عام المشروع أسامة القصيبي أن الفرق الميدانية التابعة للمشروع السعودي لنزع الألغام، نزعت خلال الأسبوع الرابع من شهر فبراير 1274 لغماً وذخيرة غير منفجرة.

وقال مدير عام المشروع إن الفرق الميدانية نزعت خلال الأسبوع الرابع من فبراير 581 لغماً مضاداً للدبابات، و22 مضاداً للأفراد. وأضاف القصيبي أن الفرق الهندسية نزعت خلال الأسبوع نفسه 654 ذخيرة غير منفجرة و17 عبوة ناسفة.

وذكر مدير عام مشروع مسام أسامة القصيبي أن الفرق الهندسية نزعت خلال شهر فبراير 5004 ألغام، ليصل بذلك مجموع ما تم نزعه منذ انطلاق المشروع أواخر يونيو الماضي ولغاية 28 فبراير 46017 لغماً وذخيرة غير منفجرة.