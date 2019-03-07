عسكر: تجنيد الميليشيا للأطفال يهدد مستقبل جيل كامل

المصدر: الرياض - سبأنت

طالب وزير حقوق الإنسان اليمني، الدكتور محمد عسكر، من المجتمع الدولي والمنظمات الدولية، بحماية أطفال اليمن من التجنيد الذي تقوم به ميليشيا الحوثي الانقلابية.

وأكد الوزير عسكر في كلمته التي ألقاها في ورشة عمل نظمها، مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس، في مقر جامعة الملك سعود بالعاصمة السعودية الرياض بعنوان (تطوير مشروع إعادة الأطفال المجندين والمتأثرين بالنزاع المسلح في اليمن) حرص الحكومة على حماية الأطفال، معتبراً أن تجنيد الأطفال في هذه الحرب مثل أكثر الأزمات الإنسانية إيلاماً، كونها تتعلق بمستقبل جيل بأكمله.

انتقاد التغاضي

وانتقد الوزير تغاضي المنظمات الدولية أمام جرائم الميليشيا، تجاه الأطفال، والزج بهم في الجبهات. وأشار إلى أن الموقف الدولي واضح تجاه هذه الجريمة الإنسانية، داعياً المبعوث الأممي في اليمن لجعل ملف تجنيد الأطفال ضمن ملفات الدبلوماسية الدولية مثله مثل ملف الحديدة وملف الأسرى وأيضاً ملف تعز، مثمناً الدعم الذي تقدمه المملكة العربية السعودية، عبر مركز الملك سلمان والذي يقدم المشاريع المختلفة، ومنها مشروع التأهيل والدعم النفسي للأطفال المتأثرين بالأزمة الإنسانية في اليمن.

وأكد عسكر أن الحكومة اليمنية أولت ملف منع وتجنيد الأطفال أهمية بالغة وأن الوزارة وبالتنسيق مع وزارة الخارجية وقعت على إعادة تفعيل الخطة الأممية التي وقعت مع الحكومة اليمنية في عام 2014م وكذلك تم إعداد مشروع متكامل لمنع تجنيد الأطفال قدم إلى مركز الملك سلمان يستند إلى كل المعايير الدولية ومبادئ باريس لمنع تجنيد الأطفال.

توصيات

من جانبه حث المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة الدكتور عبدالله الربيعة، على الخروج من الورشة بتوصيات تساهم في تحسين أداء البرنامج وتعظيم مخرجاته، لافتاً إلى أهمية بناء مستقبل الأجيال بما يحفظ لهم كرامة العيش والأمن والأمان.

وأشار إلى أن مركز الملك سلمان للإغاثة تبنى تنفيذ مشروع إنساني نوعي يرتكز على إعادة تأهيل الأطفال المجندين والمتأثرين بالأزمة في اليمن، محتلاً أولوية قصوى ضمن أجندة المركز الإنسانية.