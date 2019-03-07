قطان: سلوك طهران المشين تهديد للأمن القومي العربي

المصدر: القاهرة - واس

أكد وزير الدولة السعودي لشؤون الدول الإفريقية، أحمد بن عبد العزيز قطان، أن القضية الفلسطينية تقف على رأس أولويات العمل العربي المشترك ومحور اهتماماته، مشدداً على مواصلة المملكة العربية السعودية الدعم المادي لمساعدة الشعب اليمني.

وقال في كلمته أمام اجتماع مجلس الجامعة العربية، إن المملكة تقف مع كل جهد مُخلص يسعى لإيجاد حل سياسي يحفظ وحدة سوريا ومؤسساتها وفقاً لمقررات جنيف وقرار مجلس الأمن رقم (2254).

ونوّه بأن إدانة التدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية للدول العربية ضرورة قومية مُلّحة، لما في سلوكها المشين من تهديد للأمن القومي العربي.ولفت النظر إلى أن المملكة حرصت وما زالت على الاستقرار في اليمن، قائلاً: «إن المملكة تأسف لاستمرار الانقلاب على السلطة الشرعية في اليمن من قِبل الميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران التي تسببت في زيادة معاناة الشعب اليمني».