نائب سليماني: زيارة الأسد رتّبها فيلق القدس

المصدر: دبي - وكالات

أكد نائب قائد «فيلق القدس»، الذراع الخارجية للحرس الثوري الإيراني، أن هذه القوات هي من جاءت بالرئيس السوري بشار الأسد إلى طهران، مضيفاً أنه كان يعلم بأمر هذه الزيارة «مَن يجب أن يعلم».

ونقلت وكالة «تسنيم» الإيرانية عن إسماعيل قاآني، نائب قاسم سليماني، قوله: «لدينا خلافات في وجهات النظر مع الحكومة».

وأشار قاآني إلى «الصداقة» التي تجمع سليماني بوزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، قائلاً: «فيلق القدس هو من جاء بالأسد إلى طهران، كان يعلم بالأمر مَن يجب أن يعلم به».

وتسببت زيارة الأسد لطهران في 25 فبراير ولقائه بالمرشد علي خامنئي والرئيس الإيراني حسن روحاني، في استقالة ظريف من منصبه، لكنه عاد وتراجع بعد بضعة أيام، حيث رفض روحاني استقالته.

وتقول مصادر إن ظريف لام روحاني على عدم إخباره بزيارة الأسد. وكان موقع «العربية نت» قد نقل عن مصادر مطلعة أنه كان مقرراً أن يلتقي الأسد المرشد خامنئي، وأن ثلاثة مسؤولين فقط كانوا على علم بالزيارة، سليماني وخامنئي ورئيس مكتب خامنئي. وكشفت أن اللقاء بين الأسد وروحاني جرى بشكل سريع، لذا لم يتم وضع العلم السوري، وهذا ما كان واضحاً في الصور.