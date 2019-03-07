موقع أمريكي: قطر تستغل كارولاينا في بناء طائرات مراقبة عسكرية

المصدر: واشنطن - وكالات

كشف موقع كونزيرفاتيف ريفيو الأمريكي، عن أنّ قطر التي وصفها بأنها دولة خليجية صغيرة تشتهر بثرواتها الضخمة من الطاقة، وعدد قليل من السكان، واقتصاد العمل بالسخرة، وعلاقات مزعجة مع المنظمات الإرهابية الدولية، بدأت في موجة إنفاق ضخمة خارج الرقابة في ولاية كارولاينا الجنوبية، من خلال شركة طيران «برزان»، وهي شركة تابعة لـ«برزان القابضة» التي تسيطر عليها وزارة الدفاع القطرية، مشيراً إلى أن الدوحة تستهدف الولاية الأمريكية، كموقع لمبادرة بناء طائرات مراقبة عسكرية متطورة.

وأوضح الموقع، أنّ الولاية هي موطن عدد من السياسيين الأصدقاء لقطر والعاملين في صناعة الدفاع الثقيلة، لافتاً إلى أنّ السيناتور ليندسي غراهام، عقد عدة لقاءات مباشرة مع وفود رفيعة المستوى من هيئة الاستثمار القطرية، التي يبلغ رأس مالها 320 مليار دولار، والتي تعهدت باستثمار المليارات في الولاية الأمريكية. وتابع: «على مدى العامين الماضيين، برز غراهام كونه أحد الأصوات الرئيسية المؤيدة لقطر في مجلس الشيوخ، ويظهر غراهام بشكل روتيني على التلفزيون والمنصات الإعلامية لمهاجمة خصوم قطر.

وأكد الموقع الأمريكي، أن أكبر مانح، في الآونة الأخيرة، لحاكم ولاية كارولاينا الجنوبية هنري ماكماستر، هو داعم قوي للجمعيات القطرية. وأضاف: «بين عامي 2017 و2018، قام عماد زبيري وهو أحد أعضاء جماعات الضغط التي تمثل هيئة الاستثمار القطرية ذات الثراء الفاحش، بدفع ما يزيد على 50 ألف دولار لحملة ماكماستر، وفقاً لتقارير تمويل الحملات الانتخابية».

تبرعات

وقال زبيري، لزملائه، إن تبرعاته للجمهوريين كانت وسيلة لدفع المزيد من سبل الوصول إلى السياسيين، وفقاً لصحيفة «نيويورك تايمز». وتابع الموقع: «على المستوى المحلي، فإن رئيس بلدية تشارلستون، التي تعد موطناً لمصنع طائرات بوينغ الكبير، هو أيضاً صديق للدولة الخليجية، وقام بتوقيع إعلان تفاهم لتشجيع التنمية الاقتصادية والتعاون الثقافي والبيئي بين تشارلستون والدوحة، بعد اجتماع مع مسؤولي الاستثمار القطريين، تشارلستون هي موطن مصنع تجميع بوينغ 787 دريملاينر».

بوابة

ولفت الموقع الأمريكي، إلى أنه تم إطلاق «برزان» القابضة في قطر في 12 مارس 2018، لتكون بمثابة بوابة تجارية لصناعة الدفاع في قطر. وبعد أسبوع واحد، تم تأسيس شركة تابعة لها هي «برزان للملاحة الجوية»، في ولاية كارولاينا الجنوبية. وتابع: «يبدو أن برنامج الطائرات في المراحل الأولى من التطوير، ويدرج موقع برزان للملاحة الجوية تاريخ الإطلاق المستهدف في مايو 2019».