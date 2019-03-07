الخطوط القطرية تعترف بتكبّدها خسائر للعام الثاني على التوالي

المصدر: أبوظبي - وكالات

أكد الرئيس التنفيذي للخطوط الجوية القطرية، أمس، أن الشركة ستتكبد خسائر سنوية للعام الثاني على التوالي، وعزا ذلك إلى ارتفاع تكاليف الوقود وأسعار صرف غير مواتية. وقال أكبر الباكر في معرض سياحي ببرلين «أعلنا عن خسارة في العام الماضي وسنعلن عن خسارة أخرى هذا العام».

وخسرت الخطوط القطرية الوصول إلى مدن في السعودية والإمارات العربية المتحدة ومصر والبحرين في يونيو 2017، حين قطعت تلك الدول العلاقات مع قطر، بسبب دعم الدوحة للجماعات الإرهابية. كما مُنعت شركة الطيران من دخول المجال الجوي لتلك الدول، مما يعني اضطرارها إلى تسيير رحلاتها إلى غرب وجنوب الخليج عبر مسارات أطول حول الدول الأربع. وأعلنت الناقلة تكبدها خسارة قدرها 69 مليون دولار العام الماضي.