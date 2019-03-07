«تحالف 2020» يقترح مرحلة انتقالية بعد انتهاء ولاية البشير

المصدر: الخرطوم - طارق عثمان

أعلن تجمع المهنيين السودانيين عن مواكب احتجاجية جديدة، غداً (الجمعة)، في العاصمة الخرطوم والولايات، مخصصة لنضالات المرأة السودانية. وحدد التجمع نقاطاً متعددة لانطلاق المواكب بالتزامن، في وقت دفع تحالف قوى 2020 بمبادرة اقترح فيها الاتفاق على فترة انتقالية لمدة عامين تبدأ بانتهاء فترة أجل الرئيس عمر البشير في 2020، وتأجيل الانتخابات المزمع قيامها العام المقبل لمدة عامين.

وكثّف تجمع المهنيين دعواته إلى الخروج في موكب، اليوم، الذي حدد أكثر من خمس عشرة نقطة لانطلاقه في مدن العاصمة الخرطوم الثلاث. وأكد التجمع، في بيان، استمراره في العمل الاحتجاجي السلمي إلى حين تحقيق أهدافه المطالبة برحيل النظام وتنحي الرئيس عمر البشير.

على صعيد متصل، قال رئيس تحالف قوى 2020 بالإنابة الطيب مصطفى في مؤتمر صحافي، أمس، إنّ مبادرة تحالفه تتركز حول قيام فترة انتقالية لمدة عامين تبدأ اعتباراً من اليوم التالي لنهاية أجل السلطة الحالية عام 2020، بما يعني تأجيل الانتخابات التي كان مقرراً أن تجرى في العام المقبل 2020 إلى نهاية الفترة الانتقالية المقترحة.

واقترح التحالف، الذي يضم نحو 26 حزباً سياسياً من الأحزاب التي شاركت في الحوار الوطني في مبادرته، تشكيل مجلس رئاسي يتكون من خمسة أفراد يرأسه البشير، ويترك للجمعية العمومية للحوار الوطني، أو من تفوضه اختيار بقية أعضائه مع الحرص على تمثيل الشباب والمرأة، واقترح أن تبدأ ولاية المجلس الرئاسي اعتباراً من بداية الفترة الانتقالية.