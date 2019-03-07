الجيش اليمني يضبط متفجرات قبل وصولها إلى الميليشيا في تعز

المصدر: تعز - وكالات

كشف الجيش اليمني عن ضبط شاحنات جديدة تحمل كميات كبيرة من مواد صناعة المتفجرات والعبوات الناسفة، كانت في طريقها إلى ميليشيا الحوثي الإيرانية، في محافظة تعز. وقال قائد اللواء 35 مدرع، العميد ركن عدنان الحمادي، في تصريح لـ«العين الإخبارية»، إن قواته في ريف تعز ضبطت 3 شاحنات كانت تحمل على متنها مواد تستخدمها الميليشيا في إنتاج آلاف الألغام.

وأضاف إن الشاحنات التي ضبطت تحمل كميات كبيرة من مادة «تي إن تي» شديدة الانفجار ومواد «الأسيت الخام» و«نترات البوتاسيوم» و«مواد حديدية دائرية الشكل»، يتم استخدامها كشظايا.

وأوضح أن الميليشيا وبدعم من إيران وميليشيا حزب الله، تعمل على خلط المواد وصناعة عبوات ناسفة تم زراعة الآلاف منها في جبهات القتال.