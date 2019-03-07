فتح يستنكر إرهاب الميليشيا ضد المنظمات الإغاثية

المصدر: عدن- سبأنت

استنكر وزير الإدارة المحلية رئيس اللجنة العليا للإغاثة في اليمن، عبدالرقيب فتح، التصريحات والبيانات الصادرة من قيادات ميليشيا الحوثي الإيرانية ضد المنظمات الإغاثية الأممية والدولية التي تعمل في اليمن.

واعتبر فتح، في بيان، التصريحات نوع من أنواع التحريض والإرهاب ضد المنظمات الإغاثية الأممية التي تقوم بواجب الدعم الإغاثي والإنساني للشعب اليمني جراء ما يعانيه من الحرب التي قامت بها الميليشيا الحوثية المسلحة.

وقال إن الأحرى بهذه الجماعة الانقلابية وقف عمليات النهب والاحتجاز للمساعدات الإغاثية والإنسانية والقيود أمام عمل المنظمات الإنسانية التي تقدم الخدمات الإنسانية للشعب اليمني الذي يعاني الأمرين جراء الحرب التي أشعلوها في اليمن منذ ما يقرب 4 أعوام، والسماح بإيصال المساعدات إلى المستحقين في المناطق التي يفرضون عليها الحصار الخانق.

وأضاف فتح أن الميليشيا الانقلابية هي السبب الرئيس والأول لكافة ما يعانيه الشعب اليمني من وضع إنساني، من خلال قيامها بفرض الحرب وقصف المدن والأحياء السكنية وتهجير الآمنين.

وأشار إلى أن تقوم به الميليشيا من احتجاز ونهب للمساعدات وقصف مخازن الإغاثية في محافظة الحديدة وتفجيرها، وحرمان الملايين من المساعدات، دليل واضح للعيان على أن هذه الجماعة لا تعير أي اهتمام إنساني أو أخلاقي، أو قانوني، لفئات الشعب اليمني الذي يعاني من وضع إنساني صعب.