تونس تجري انتخابات برلمانية ورئاسية في أكتوبر ونوفمبر

المصدر: وكالات

قالت الهيئة المستقلة للانتخابات في تونس اليوم الأربعاء إن البلاد ستجري انتخابات برلمانية ورئاسية في السادس من أكتوبر والعاشر من نوفمب هذا العام.

وقال نبيل بفون رئيس الهيئة المستقلة للانتخابات في مؤتمر صحافي "الانتخابات البرلمانية ستجري يوم 6 أكتوبر وستكون الدورة الأولى يوم 10 نوفمبر المقبل". ومن المتوقع أن يكون التنافس قويا بين حزب النهضة وحزب تحيا تونس، وهو حزب جديد زعيمه رئيس الوزراء يوسف الشاهد، إضافة إلى حزب نداء تونس الذي يتزعمه حافظ قائد السبسي نجل الرئيس التونسي وكذلك الجبهة الشعبية وحزب التيار الديمقراطي.

ولم يعرف حتى الآن من سيترشح للانتخابات الرئاسية.