مجلس الأوقاف يرفض مهلة اسرائيلية لإغلاق باب الرحمة في الحرم القدسي

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلن مجلس الأوقاف الاسلامية المسؤول عن إدارة المسجد الاقصى في القدس الثلاثاء إنه لن يمتثل لأمر محكمة إسرائيلية بغلق باب الرحمة، أحد أبواب الحرم القدسي.

وأفادت منظمة "عير عميم" الإسرائيلية غير الحكومية في بيان أن محكمة إسرائيلية أمهلت هذا الأسبوع مجلس الأوقاف حتى العاشر من مارس لاتخاذ موقف بشأن أمر إغلاق باب الرحمة.

وباب الرحمة مغلق منذ القرن الثاني عشر على الجانب المواجه للجزء الخارجي من الحرم القدسي. لكن الجزء الداخلي منه ما زال متاحًا من الجانب المطل على الحرم حتى أمر القضاء الإسرائيلي بإغلاقه عام 2003، خلال الانتفاضة الثانية.

ومنتصف فبراير، دخل مسؤولون في الأوقاف ومصلون باب الرحمة. وقد أدت محاولات الشرطة الإسرائيلية لمنع الوصول إلى الباب من الحرم إلى وقوع اشتباكات مع المصلين الذين واصلوا الصلاة في مصلى باب الرحمة.

منذ أكثر من أسبوعين، اعتقلت السلطات الإسرائيلية نحو 130 فلسطينيا في القدس، بينهم كبار الشخصيات المسلمة، وأصدرت حظرا مؤقتا على الوصول إلى باحة الحرم طال نحو 60 شخصا، كما قال المتحدث باسم مجلس الأوقاف فراس الدبس لوكالة الأنباء الفرنسية.

وقال الشيخ عبد العظيم سلهب رئيس مجلس الأوقاف في شريط فيديو نشرته الأوقاف الثلاثاء "من حقنا الديني الوصول إلى باب الرحمة والإبقاء عليه مفتوحا أمام المسلمين للصلاة".

واضاف ان "قرارات المحاكم لا تنطبق على المسجد الأقصى".

كما أوضح أن الأوقاف ستبدأ العمل داخل باب الرحمة.

ويتولى الأردن مسؤولية الأماكن الدينية الإسلامية في القدس الشرقية.