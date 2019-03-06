الجيش السوري يهاجم أهدافاً داعشية في الصحراء

المصدر: بيروت - رويترز

ذكرت صحيفة الوطن الموالية للحكومة في دمشق، أمس، أن الجيش السوري شنّ ضربات جوية على متطرفين من تنظيم داعش، واشتبك معهم في وسط سوريا. وذكرت صحيفة الوطن، نقلاً عن مصدر عسكري، أنّ الطيران الحربي في سلاح الجو السوري نفّذ عدة غارات جوية استهدف خلالها تحركات لداعش في البادية الشرقية، وتحديداً على إحدى الطرق الترابية المؤدية إلى بلدة السخنة وإلى الجنوب الشرقي من البلدة.

وقال مصدر مقرّب من دمشق إنّ بعض مقاتلي التنظيم ظلوا في المناطق الصحراوية المحيطة ونفذوا هجمات على مواقع وقوافل للجيش. واستعاد الجيش السوري السخنة من «داعش» في 2017، ودفع المتطرفين للتقهقر باتجاه الطريق الصحراوي السريع الحيوي الذي يصل بين تدمر ودير الزور.