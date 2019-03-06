خرج أكثر من 54 ألف شخص منذ ديسمبر الماضي، من مناطق تنظيم داعش الإرهابي، بينهم أكثر من خمسة آلاف متطرف تم توقيفهم بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان. ووصل 600 شخص صباح أمس إلى مخيم الهول، بحسب لجنة الإنقاذ الدولية.

وأحصى مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة عن وصول 15 ألف شخص تقريباً إلى مخيم الهول قادمين من الباغوز بين 22 فبراير والأول من الشهر الجاري، ليرتفع عدد قاطني المخيم إلى 56 ألف شخص، 90 في المئة منهم نساء وأطفال. وتوزع هؤلاء على مخيمات تديرها قوات سوريا الديمقراطية في شمال شرق البلاد أبرزها مخيم الهول، فيما تمّ نقل المشتبه بانتمائهم إلى التنظيم إلى معتقلات.