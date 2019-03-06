رفض قاض أمريكي، طلب مراجعة عاجلة لقضية جنسية شابة تريد العودة إلى الولايات المتحدة بعد انضمامها إلى تنظيم داعش، وترفض واشنطن عودتها، مؤكدة أنها ليست مواطنة أمريكية. وقال القاضي ريغي والتون بعد جلسة استماع في واشنطن: «هناك الكثير من التكهّنات بأن هدى المثنّى تعاني بشكل لا يمكن إصلاحه، إذا بقيت في مخيّم اللاجئين في شمال شرق سوريا حيث تم نقلها في يناير بعد استسلامها للقوات الكردية». وطلب محامي الشابة النظر في قضيتها بشكل عاجل، موضحاً أن الظروف الأمنية في المخيّم ليست جيدة لموكلته وطفلها الصغير.

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