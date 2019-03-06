المصدر: واشنطن - وكالات

قالت وزارة الدفاع الأمريكية «بنتاغون»، إن شركة «لوكهيد مارتن» ستحصل على دفعة أولى من قيمة صفقة منظومة دفاع صاروخي للمملكة العربية السعودية تقدر بـ 15 مليار دولار في إطار حزمة أسلحة بقيمة 110 مليارات دولار.

ومنح بنتاغون 946 مليون دولار دفعة أولى للوكهيد مارتن. وفي نوفمبر، وقع مسؤولون سعوديون وأمريكيون خطابات العرض والقبول، فيما يضفي الطابع الرسمي على شروط شراء السعودية 44 قاذفة صواريخ ثاد إلى جانب صواريخ ومعدات أخرى ذات صلة. وفي إطار نطاق العمل الذي حدده بنتاغون، سيتم تحديث الأنظمة المتقادمة الحالية لتحضير البنية التحتية للدفاع الصاروخي السعودي من أجل منظومة ثاد الدفاعية الجديدة.