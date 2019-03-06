الحريري يؤكد عمق وقوة العلاقات بين لبنان والسعودية

المصدر: بيروت - وكالات

أكد رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري، عمق وقوة العلاقات التي تربط بين لبنان والمملكة العربية السعودية، مشدداً على أهمية الاجتماعات التحضيرية لاجتماع اللجنة العليا المشتركة اللبنانية ـ السعودية، في مجال الإعداد لمشروعات الاتفاقيات المطلوبة لتطوير وتقوية العلاقات بين البلدين وبما يحقق مصلحة لبنان.

جاء ذلك خلال ترؤس الحريري، أمس، جانباً من الاجتماع التنسيقي للوفد التقني المؤلف من مديرين عامين وممثلين عن كافة الوزارات اللبنانية المعنية الذي سيزور السعودية في يومي الأحد والاثنين المقبلين للتحضير لاجتماع اللجنة العليا المشتركة اللبنانية - السعودية التي يترأسها عن الجانب السعودي وزير المالية محمد الجدعان، وعن الجانب اللبناني وزير الاقتصاد والتجارة منصور بطيش.