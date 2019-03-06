تونس تدخل رسمياً المسار الانتخابي

المصدر: Ⅶ تونس - البيان

تعلن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، اليوم، رسمياً وعبر مؤتمر صحافي، عن روزنامة الانتخابات التشريعية والرئاسية المقرّر إجراؤها أواخر العام الجاري. وقالت مصادر من داخل الهيئة لـ«البيان»، إنّ الانتخابات التشريعية ستجرى خلال أكتوبر، وإنّ الانتخابات الرئاسية ستجرى خلال نوفمبر 2019. ومن المنتظر أن تصدر الروزنامة التي تقررها هيئة الانتخابات في شكل قرار من الهيئة وتنشر في الجريدة الرسمية، وتتضمن إلى جانب التحديد النهائي لموعد يوم الاقتراع، تواريخ تتعلق بعملية التسجيل وقبول الترشحات وفترة الحملة الانتخابية ومواعيد الإعلان عن نتائج الانتخابات الأولوية والنهائية.

وكان رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، نبيل بفون، أعلن بعد لقاءات مع رئيس مجلس نواب الشعب، محمد الناصر في قصر باردو، الانطلاق الفعلي لمسار الانتخابات التشريعية والرئاسية، معرباً عن استعداد الهيئة لإنجاح المحطات الانتخابية القادمة، بفضل تضافر جهود جميع الأطراف، وفق بيان لمجلس نواب الشعب.

وأكد أن تنظيم العملية الانتخابية هي مسألة سيادية بالأساس، وتستوجب مشاركة الإدارة التنفيذية للهيئة العليا المستقلة للانتخابات، بالتنسيق والتعاون مع مختلف الوزارات وأجهزة الدولة، قصد إنجاح هذا الاستحقاق الانتخابي المهم. كما التقى بفون، برئيس الحكومة يوسف الشاهد. وأكد في تصريح عقب اللقاء أن تنظيم العملية الانتخابية هي مسألة سيادية بالأساس، وتستوجب مشاركة الإدارة التنفيذية للهيئة العليا المستقلة للانتخابات، بالتنسيق والتعاون مع مختلف الوزارات وأجهزة الدولة، قصد إنجاح هذا الاستحقاق الانتخابي.